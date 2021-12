Padbol – A Staniste-Pasini il primo torneo mantovano

MANTOVA Si è svolto martedì scorso il primo torneo mantovano di Padbol, una disciplina affine all’ormai celebre Futnet (una riedizione del calcio-tennis), di cui abbiamo parlato spesso in questi mesi, ma giocata dentro ad una gabbia metallica che elimina buona parte delle pause e tiene sempre in campo il pallone. A vincere, presso la struttura del Mantova Sport City, che ha ospitato la manifestazione, il duo della Nac Curtatone Ovidiu Staniste-Michele Pasini. Otto le coppie che si sono contese il trofeo, divise in due gironi all’italiana. Tanto divertimento e un buon successo, che fanno ben sperare per successivi sviluppi di questa disciplina propedeutica al gioco del calcio.