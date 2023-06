Tagliatore di gomme seriale al Boma

MANTOVA Ci mancava solo il “tagliatore di gomme” seriale. Negli ultimi tre giorni sarebbero almeno otto i casi accertati, quasi tutti perpetrati nel parcheggio del Brico Center, in località Boma. Armato di punteruolo, l’ignoto vandalo ha forato gli pneumatici di automobili che i malcapitati avevano lasciato nel parcheggio mentre si trovavano all’interno del mega store di via Ferdinando Galiani per fare la spesa. Il primo episodio risale a giovedì, giorno in cui un 71enne di Mottella aveva ritrovato la propria Fiat Punto con un paio di gomme bucate, denunciando poi l’accaduto, oltre che alle forze dell’ordine, anche sulla propria pagina Facebook: Avviso importante: nel parcheggio del Brico Center di Mantova girano dei tagliatori di gomme! State attenti». «Inizialmente credevo di aver beccato un chiodo o qualcosa di appuntito lasciato imprudentemente sull’asfalto da qualcuno, ma quando ho visto che a poche decine di metri di distanza altre due persone avevano avuto lo stesso problema, allora ho capito che si trattata di un gesto doloso». La conferma l’ha avuta l’indomani mattina quando si è recato dal gommista di fiducia, il quale ha avvalorato la tesi del «taglio voluto». Le altre due vetture sfregiate sono state una Renault Twingo e una Fiat Panda. Un blitz che non si è purtroppo esaurito in quel pomeriggio, perché venerdì di casi ne sono stati segnalati addirittura quattro: due sempre nel parcheggio del Brico e altrettanti in quello poco distante del centro commerciale “La Favorita”. Anche in questo caso si tratta di utilitarie. Ieri mattina l’ultimo episodio. Il proprietario di una Ford Fiesta si è trovato le gomme della fiancata destra tagliuzzate. Più che un punteruolo sembrerebbe che nella circostanza in oggetto si stato usato un taglierino o un piccolo coltellino a serramanico. Un’escalation di raid deprecabile ed ingiustificata che sta scuotendo non poco i residenti della zona, le cui testimonianze, pare di capire, sarebbero comunque fondamentali per risalire al tagliatore di gomme seriale. In caso fosse scoperto, il responsabile dovrebbe rispondere per danneggiamento aggravato.

Matteo Vincenzi