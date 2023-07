Trasporti, Lucente: “Entro fine anno 158 nuovi treni in circolazione”

MANTOVA «Entro fine 2023 saranno 158 i nuovi treni in circolazione in Lombardia. Prosegue il piano di riammodernamento della flotta di Trenord, con un unico obiettivo: maggior efficienza e puntualità del servizio». Così Franco Lucente, assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile, al termine dei lavori in commissione “Territorio, Infrastrutture e Mobilità”. «Regione e Trenord – ha ribadito – collaborano in totale sintonia. L’impegno comune è garantire agli utenti un servizio di eccellenza. Tutti i dati illustrati dai vertici aziendali circa i primi mesi del 2023 sono positivi: vi sono criticità e nessuno vuole nasconderle. In tal senso va interpretata la mia lettera dei giorni scorsi, strumentalizzata da alcune parti politiche di minoranza. Il mio vuole essere un contributo costruttivo affinché il percorso e il piano di governo imbastito proceda spedito, per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati. Con il nuovo contratto di Trenord l’obiettivo è l’aumento di altri 10 milioni di chilometri. Lo si potrà fare se saranno completate le opere in capo a Rfi».