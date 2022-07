Calcio 1ª Categoria Crer – Viadana, girone a 16 con i team parmensi. Si passa al B, torna il derby con la Casalese

Viadana Il Crer ha reso note ieri, con l’ultimo comunicato pubblicato, le composizioni dei gironi di Prima categoria targati 2022/2024: l’unica mantovana in lizza, il Viadana, passa dal girone C al B. Rispetto alla scorsa stagione, i canarini ritrovano solo la Povigliese. Ma ci sarà un grande ritorno, graditissimo ai tifosi locali, ovvero quello del derby in campionato con i rivali storici della Casalese. A vincere nella gara di Coppa, lo scorso anno, furono proprio i viadanesi, inutile dire che gli avversari di sempre cercheranno di riscattarsi nella doppia sfida che si prefigura in campionato nella prossima stagione. Se escludiam Casalese, Povigliese e Gattatico, il Viadana se la vedrà con squadre esclusivamente della provincia di Parma. «Almeno i due derby con Casalese e Povigliese li avremo – dice l’allenatore viadanese Fabio Mussetola -, ce la vedremo con squadre parmensi molto attrezzate, che si sono rinforzate alla grande. Le avversarie più temibili saranno presumibilmente quelle dell’Appenino Parmense, dure da affrontare sui loro campi di gioco per questioni ambientali».

IL GIRONE B

BASILICASTELLO PR

GATTATICO RE

GHIARE PR

JUVENTUS CLUB PR PR

LANGHIRANESE PR

MARZOLARA PR

MONTANARA DUCALE PR

PALANZANO PR

POVGLIESE RE

REAL SALA BAGANZA PR

SORBOLO BIANCAZZ. PR

TERRE ALTE BERCETO PR

UNIONE CASALESE CR

VALTARESE PR

VIADANA MN

VICOFERTILE PR