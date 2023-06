Vesco vince e siamo a sei

MANTOVA Andra Vesco e Fabio Salvinelli vincono la 41° edizione della Mille Miglia rievocativa. Per il duo bresciano, ad essere più precisi della Val Trompia, è il terzo successo consecutivo e sempre sull’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929. Per Andrea si tratta della quarta vittoria di fila e la sesta in totale. Per quattro tappe hanno mantenuto il comando rintuzzando gli attacchi dei bravissimi avversari esprimendosi sempre con ottime medie cronometriche: un successo meritato.

Dopo cinque giorni di gara, da Brescia, Roma, Brescia per un percorso di oltre 2000 chilometri hanno avuto la meglio sui bravissimi piacentini Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, che hanno gareggiato sulla Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1927. Terzo gradino del podio per i bergamaschi Andrea Luigi Belometti con Gianluca Bergomi sulla Lancia Lambda Tipo 211 del 1929.

Per la “Coppa delle dame”, si sono riconfermate vincitrici Silvia Marini e Irene Dei Tos a bordo della Bugatti T 40 del 1929, chiudendo la loro gara al 27° posto assoluto.

Questa edizione per più motivi va classifica come “speciale”, perché si è svolta per la prima volta in cinque tappe toccando città e province mai attraversate nella formula della regolarità. Ha solcato le province della Romagna, recentemente colpite da gravi calamità dando così un segno di ripresa alla vita normale. Il percorso 2023 ha celebrato il centenario dell’Aeronautica Militare, percorrendo con le prove speciali le piste degli aerei e passando dal Museo di Vigna di Valle. Infine, in questa edizione, per la prima volta ha partecipato una vettura sperimentale a guida autonoma, dotata di “robo-driver”, messo a punto dal Politecnico di Milano.

Tornando all’aspetto sportivo la gara è stata come sempre impegnativa con tanti bravi piloti di prestigio. Bravissimi sono stati i tre equipaggi mantovani in gara. Alberto Aliverti con Stefano Valente, hanno concluso al 5° posto assoluto e più volte sono stati a ridosso dei battistrada, Guido Ceccardi con Flavio Renna hanno dimostrato una buona resa nelle prove cronometrate giungendo al 15° posto assoluto e il bozzolese Eugenio Piccinelli ha ben navigato Marco Gatta assicurandosi il 20° posto finale.