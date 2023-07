Tempesta su Mantova e hinterland: auto danneggiate e chicchi grandi come pompelmi

MANTOVA Un violento temporale si è abbattuto nella tarda serata di ieri, 19 luglio, su Mantova e hinterland. Il temporale è arrivato all’improvviso, preannunciato da lampi e tuoni pochi minuti prima delle 23 e si è ben presto scatenato sulla città. Segnalati danni ad auto in sosta in varie zone del centro cittadino.

“Grandine asciutta con chicchi grandi come arance, anzi, pompelmi” ha detto il proprietario di un’auto con il lunotto sfondato in via Arrivabene. Auto danneggiate anche in via Corridoni e tra via Fondamenta e lungolago Gonzaga. Segnalata grandine anche a Porto Mantovano e a Cerese dove sono piovuti chicchi grandi come palle da tennis.