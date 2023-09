Powerchair Hockey – Warriors: Ilaria Di Ruzza, Catania e Jignea allo stage azzurro di Jesolo

Sabbioneta Per tre atleti dei Macron Warriors Sabbioneta il weekend si tinge di azzurro. La Nazionale italiana di powerchair hockey si trova a Jesolo per uno stage di allenamento condiviso al quale partecipano anche la Danimarca, Campione del Mondo in carica, e una selezione di giovani giocatori finlandesi. I tre ‘guerrieri’ convocati dal ct Massimo della Torre sono Leonardo Catania, Ion Jignea e Ilaria Di Ruzza, questi ultimi arrivati in rossoblù alla fine del mese di agosto.

Un primo raduno che dà il via alla preparazione della selezione azzurra in vista dell’appuntamento del prossimo anno con gli IPCH European Championship che si svolgeranno in Danimarca.

Grande e ovvia soddisfazione in casa Macron Warriors, come si legge dalle parole del presidente Fabio Merlino: «È sempre una grande soddisfazione vedere i propri atleti con la maglia della Nazionale italiana. Vestire l’azzurro è un’emozione unica e stimolante per ogni atleta. Significa che il lavoro che stiamo facendo va nella direzione giusta e le convocazioni di Leonardo, Ilaria e Ion premiano anche noi. Sono certo che il loro contributo alla causa azzurra sarà importante e lo stage sarà sicuramente un ulteriore momento di crescita nella loro esperienza sportiva e umana».