Calcio dilettanti – Gove e Casti: riscattatevi. Suzzara e San Lazzaro vogliono continuare a correre

MANTOVA Tempo di riscatto per le mantovane d’Eccellenza: Castiglione e Governolese cercano di risollevarsi nelle rispettive gare casalinghe contro Darfo Boario e Valcalepio, dopo aver raccolto complessivamente solo un punto nelle prime due gare disputate.

Partiamo dagli aloisiani, che non potranno disporre degli squalificati Mangili e Guagnetti, oltre ai lungodegenti Hassan, Perani e Dagani. Rientra Narcelli, proverà questa mattina Daeder, ancora in forse. «Una gara complicata – spiega l’allenatore rossoblù Gianluca Manini -, considerando pure che loro arrivano da una sconfitta. Si tratta di una compagine molto forte, che può vantare giocatori esperti e di rango come Berta e Spampatti, o Szafran. Sarà una bella battaglia».

La Governolese invece recupererà sicuramente il difensore Aldrovandi. Probabile anche il rientro di Sarti e Avanzini: quest’ultimo potrebbe giocare già uno scampolo di partita, ma si deciderà tutto oggi. Ancora fuori Rufo, così come i difensori Costantini e Guarnieri, questi ultimi sono entrambi lungodegenti per infortuni al crociato. «Sarà una partita difficile – afferma il direttore sportivo dei Pirati Fausto Tinazzo -, ma siamo fiduciosi in un pronto riscatto della squadra. La posizione dell’allenatore Bozzini non è in discussione, stiamo uniti e usciremo da questo periodo difficile».

Scendiamo in Promozione: osserva il turno di riposto la Castellana, dopo la pesante sconfitta con l’Ospitaletto. Un pit-stop utile per la squadra di Cobelli, che potrà recuperare con maggiore calma gli infortunati.

Dal canto suo, invece, l’Asola, dopo il pareggio a reti bianche rimediato allo Schiantarelli contro la Vighenzi, giocherà di nuovo in casa contro la Pavonese: per mister Tavelli non ci sarà Chiari nel reparto difensivo, mentre recupererà un elemento importante della retroguardia come Mingardi.

Squadra che vince non si cambia, per il Suzzara, che nella sfida in trasferta sul campo dello Sporting Brescia cercherà di bissare l’exploit casalingo con la Valsabbia. Il team di Pavesi sembra carico in queste settimane. Vuole continuare a correre il San Lazzaro, dopo la grande impresa di domenica scorsa: in casa con la Bagnolese Negrini avrà in dubbio Badalotti, Vladov e Leonardo Delfini, mentre sarà sicuramente fuori causa Tommaso Diprima.