Tre aule prefabbricate alla Martiri per mantenere il distanziamento

MANTOVA Per fare fronte alle necessità di avere spazi supplementari nella scuola primaria “Martiri di Belfiore” in modo da garantire le distanze tra gli alunni, la Giunta comunale ha dato il via al noleggio di tre aule prefabbricate per ospitare le lezioni. E’ un provvedimento in linea con i vari decreti che sono stati emanati per contenere la diffusione del Covid-19. “II plesso risultava deficitario di aule per mantenere i debiti distanziamenti fra gli alunni – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli –. Da qui il noleggio di una struttura prefabbricata per la didattica temporanea, per consentire lo svolgimento delle lezioni nel rispetto delle previste norme di sicurezza”. Verranno così realizzate tre aule che potranno ospitare classi con 25 alunni ciascuna. Le nuove strutture prefabbricate verranno posizionate nella prima settimana di novembre. L’intervento ha un costo di 147.000 euro di noleggio più 36.000 euro di allacci per le utenze delle strutture prefabbricate.