Calcio Promozione femminile – Mantova, Bizzi nuovo mister. Arrivano Dal Frà e Schenato

MANTOVA Svolta per il Mantova femminile, che nomina un nuovo tecnico per il campionato di Promozione 2020/21: si tratta di Valerio Bizzi, esperto trainer con una buona esperienza nel settore, con lui arriverà il preparatore Giovanni Caruso. Bizzi sostituisce il duo Edo Spaziani-Beatrice Marchi, che aveva guidato fino al lockdown la squadra biancorossa. Il primo maturerà un’esperienza nel maschile nel settore giovanile del Borgo Virgilio.

Confermate le cariche societarie, ad eccezione di Spaziani, che lascia il posto da consigliere poiché sarà tesserato per altra società; Mauro Filippi resta presidente, Marco Piccoli è il vice, mentre Marzio Miglioli è consigliere con la delega sull’Academy. Nelle prossime settimane dovrebbe esserci la conferma: il nuovo campo delle biancorosse sarà in Valletta Valsecchi, ma serve ancora tempo per l’ufficialità. Rimane in cantiere la collaborazione con il Mantova Calcio, da vedere se si concretizzerà e in quale forma.

Per quanto riguarda la squadra sono state definite le trattative per gli arrivi di Arrianna Dal Frà e Vanessa Schenato dal Chievo. Salutano invece Ciresola e Salvaro, cedute alla società veronese del Borgo Roma, dove potrebbe andare anche Serena Mero. In bilico il futuro delle Savazzi: Carol con ogni probabilità tornerà a giocare in una squadra femminile di Calcio a 5, dovrebbe lasciare anche Sara. Si sta allenando con la Nubilaria Ikram Kirama, ma non c’è ancora accordo sul passaggio della giocatrici al team emiliano.

Anche le biancorosse mantovane attenderanno probabilmente il mese di settembre per iniziare la preparazione, con qualche giorno sulla tabella di marcia, come fanno sapere i dirigenti della società. La questione dei protocolli, infatti, è problematica anche per il panorama del calcio femminile.