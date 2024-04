Truffe in corso, false telefonate dalla Polizia Postale

Diffidate da chiunque vi chieda di effettuare bonifici telefonici.

La Polizia Postale non contatta mai i cittadini per telefono per richiedere denaro e, comunque, non chiederà mai di recarvi presso gli sportelli bancari per effettuare bonifici o chiudere conti correnti bancari , ma vi inviterà presso i propri uffici per informarvi personalmente.