Calcio Promozione – San Lazzaro pronto: arrivano i 2004 dal Mantova

Mantova Un San Lazzaro diverso, rinnovato, e che sarà “più equilibrato” quello allestito quest’anno da Michele Jacopetti, alla prima esperienza da “manager” all’inglese della squadra cittadina. Il sodalizio biancoceleste, che dopo la salvezza raggiunta ai play out contro la Bagnolese si presenterà nuovamente ai nastri di partenza della Promozione, continuerà nella sua filosofia, incentrata sui giovani del vivaio.

E non a caso anche quest’anno in Promozione la società ha incassato il primo premio della federazione sull’impiego dei giovani da 6.500 euro, precedendo il Suzzara, settimo con 1.300 e la Castellana ottava (1.000 euro).

Ricapitolando i movimenti di mercato (ormai virtualmente chiuso in entrata) sono arrivati gli attaccanti Halili e Del Bar, il centrocampista Gomes e il portiere Varliero, che andranno a sostituire i partenti Alberini, Badalotti, Sternieri e Ferri. Dal Mantova invece sono in arrivo due Primavera del 2004, come l’attaccante Colombo e il centrocampista Pagliari. Ora spazio alle cessioni dei ragazzi che andranno a farsi le ossa nelle categorie inferiori: ufficiale la definizione dei prestiti di Sottili, Edoardo Chiodi e Vaina al Castellucchio, mentre il portiere Pirondini potrebbe andare al Borgo Virgilio.

«Nella scorsa stagione abbiamo pagato molto il fatto di non segnare una quantità giusta di gol. E abbiamo rischiato grosso, dopo un girone d’andata molto positivo, a cui ha fatto da contraltare un ritorno estremamente negativo. Il prossimo campionato sarà molto diverso – spiega Jacopetti – probabilmente il primo “vero” post pandemia, con un formato classico da 16 squadre. E presumibilmente tornerà a farsi sentire il “peso” degli investimenti delle big. Noi resteremo fedeli alla nostra ricetta: giovani da lanciare assieme ad atleti esperti che sappiano fare da guida. In questo il presidente Valenza è stato chiaro, e siamo riusciti anche a risparmiare qualche risorsa rispetto all’anno precedente. Se saremo più forti? Io spero di sì, di sicuro la rosa che abbiamo preparato sarà più equilibrata».