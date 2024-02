Gonzaga, presentazione del volume di Carlo Parmigiani ‘La corte agricola nel Distretto di Gonzaga’ in Biblioteca comunale

GONZAGA Si terrà oggi alle 18 presso la Biblioteca comunale “Franco Messora” la presentazione del volume di Carlo Parmigiani “La corte agricola nel Distretto di Gonzaga – L’evoluzione nel tempo dei caratteri stilistici e costruttivi nei territori di Gonzaga, Moglia, Pegognaga”, edito dal Centro Studi Chiesa Matildica di Gonzaga nel 2023. La pubblicazione, che giunge da altre ricerche simili, dopo una sommaria introduzione sull’evoluzione dell’agricoltura nei territori esaminati, cerca di evidenziare come si sono evolute nel tempo le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici rurali. L’area geografica presa in esame coincide significativamente con i quattro comuni rurali che, a cavallo tra il XII e il XIII secolo, formavano la Regula Padi (Gonzaga, Pegognaga, Bondeno di Roncore, Bondeno degli Arduini) e che si sviluppavano sulla riva di quello che era stato il ramo principale del Po e che già allora veniva denominato Po Vecchio. Caratterizzano la pubblicazione una ricca documentazione fotografica, anche con riprese di corti purtroppo non più esistenti, e cartografica prevalentemente proveniente dall’Archivio di Stato di Mantova. Per partecipare all’incontro prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0376-58147 oppure inviando una mail a: biblioteca@comune.gonzaga.mn.it.

Paolo Zordan