Festival del Colli Morenici Tutto ok, buona la prima

SOLFERINO – Festival dei Colli Morenici, buona la prima.

L’appuntamento di apertura dell’edizione numero 1 del festival musicale promosso e coordinato dall’Accademia dei Colli Morenici che ha come protagonista l’Orchestra dei Colli Morenici è partito con la nota giusta.

Numerosi, infatti, sono stati gli appassionati che si sono ritrovati nella piazza principale di Solferino per applaudire le evoluzioni musicali del gruppo di professori d’orchestra guidati dal maestro Nicola Ferraresi.

“Classic save the Queen” era il titolo del concerto proposto; le sonorità e le atmosfere dei brani più noti della band capitanata dal compianto Freddy Mercury rivisitate in forma classica ha affascinato il pubblico solferinese che non si ha certo lesinato gli applausi.

La manifestazione che dispone del patrocinio dei comuni di Solferino, Volta Mantovana, Ponti sul Mincio, Cavriana, Goito e Monzambano è stata allestita anche con un altro obiettivo ovvero di festeggiare nei termini più consoni i primi quindici anni di attività dell’accademia presieduta da Franco Marchesini. La seconda tappa di questo festival itinerante si terrà il prossimo 24 luglio in quel di Ponti sul Mincio.

In quella occasione verrà proposto il concerto dal titolo “C’era una volta …Morricone”.