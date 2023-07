Il generale De Riggi in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova

MANTOVA Ieri, il generale Giuseppe De Riggi, che dal 18 luglio scorso ha assunto l’incarico di comandante del comando Legione Lombardia, ha fatto visita al comando provinciale carabinieri di Mantova. Il generale, accolto dal comandante provinciale, colonnello Vincenzo Di Stefano, ha incontrato nella caserma di via Chiassi il personale del comando provinciale in rappresentanza di tutti i carabinieri virgiliani, ai quali ha rivolto il proprio saluto. Il generale De Riggi si è poi soffermato sull’importanza del ruolo del carabiniere oggi e della funzione che lo stesso ha acquisito -evidenziatasi soprattutto nel recente periodo di pandemia- di rassicurazione sociale; il generale ha poi incontrato le autorità locali.

Nato a Napoli, il 24 settembre 1967, il generale De Riggi ha intrapreso la carriera militare nel 1983, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, per poi proseguire la formazione presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Diversi i prestigiosi incarichi avuti in carriera, fra cui il Comando Provinciale di Palermo e diversi presso il Comando Generale a Roma, dove è stato Comandante del II Reparto, responsabile, quindi, dell’impiego operativo delle Forze in Italia e all’estero, prima di arrivare al Comando della Legione Lombardia.