Senso unico alternato per il ponte sul Fissero Tartaro a Garolda

MANTOVA Senso unico alternato in un tratto della provinciale ex S.S. n. 482 “Alto Polesana” (Ostigliese), in località Garolda nel territorio del Comune di Roncoferraro per lavori di ristrutturazione del ponte sul canale Fissero – Tartaro.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 8 di mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18.30 di venerdì 19 maggio 2023.

Il traffico sarà regolamentato attraverso l’utilizzo di impianto semaforico.

Da ispezioni effettuate al manufatto da parte dei tecnici dell’ente di Palazzo di Bagno erano emerse delle non conformità che necessitavano di ulteriori approfondimenti in merito allo stato materico e strutturale del ponte.

In particolare furono evidenziati ammaloramenti dei calcestruzzi dovuti ad uno scorretto smaltimento delle acque meteoriche che percolando lungo le strutture hanno comportato un distacco del copriferro con la relativa esposizione delle armature.

Sul ponte, posto lungo l’Ostigliese, transitano veicoli eccezionali e anche per questo si rendono necessarie misure di ripristino per arrestare il degrado della struttura nonché interventi di miglioramento del sistema di smaltimento delle acque e azioni di messa in sicurezza del piano stradale.

La spesa complessivo per i lavori ammonta a 715.000 euro ed è finanziata per 536.250 euro con fondi provenienti da Regione Lombardia assegnati alla Provincia di Mantova tramite il cosiddetto Decreto Ponti e per euro 178.750 euro tramite risorse proprie dell’ente.