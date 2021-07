Gp Nuvolari, un mese alla chiusura delle iscrizioni. Il via da piazza Sordello il 17 settembre

MANTOVA – La 31esima edizione del Gran Premio Nuvolari prenderà il via da Mantova venerdì 17 settembre per farvi ritorno domenica 19. A 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, cresce il fermento organizzativo attorno all’evento che porterà nella città natale del grande “Nivola” il gotha dell’automobilismo storico internazionale. L’aspettativa di partecipanti e pubblico è alle stelle, nell’anno che segna da una parte il ritorno tanto atteso alla convivialità e alla socialità, e dall’altra un importante traguardo per l’ente organizzatore, Mantova Corse, che nel 2021 spegne 40 candeline di appassionata ed instancabile attività nel settore. Ai nastri di partenza dell’apprezzatissima gara storica di regolarità ci saranno quest’anno circa 300 vetture, selezionate da un’apposita commissione, e in larga parte provenienti dall’estero, a testimoniare la consolidata rilevanza internazionale dell’evento. A garantire prestigio e supporto all’iniziativa, la conferma di blasonati sponsor, quali l’austriaca Red Bull leader mondiale delle bibite energetiche, la casa orologiera franco/svizzera Tag Heuer e l’italianissimo Gruppo Finservice, importante service company nel settore della finanza agevolata. «L’edizione del Gp Nuvolari – dichiarano i soci Claudio Rossi, Luca Bergamaschi e Marco Marani – sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che la nostra straordinaria Italia riserva ai conduttori di altrettanto eccezionali gioielli su quattro ruote”.