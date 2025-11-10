A San Benedetto Po l’unicità sale sul palco con “I Favolosi”

L’impegno della cooperativa Zero Beat a favore dell’inclusione sociale attraverso la cultura continua a prendere forma sul palcoscenico della provincia mantovana. Il prossimo appuntamento della rassegna “In Luce. Leggermente fuori fuoco!” sarà domenica 16 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Polivalente di San Benedetto Po.

In scena lo spettacolo Siamo quello che siamo, proposto dal gruppo teatrale “I Favolosi”, proveniente dalla città di Carpi. L’ingresso alla rappresentazione è libero.

Lo spettacolo si distingue per sviluppare la storia grazie a tecniche di improvvisazione teatrale, pensate con l’intento specifico di valorizzare l’unicità e le risorse espressive proprie di ciascun interprete. Attraverso la creazione istantanea di scene ispirate a esperienze del quotidiano, gli attori mettono in scena monologhi, dialoghi o momenti corali, prestando voce a identità, emozioni e vissuti autentici. Lo spettacolo celebra apertamente la diversità considerandola una fonte di ricchezza, e l’espressione personale come un indispensabile strumento di libertà e relazione.

Questa iniziativa si colloca all’interno della programmazione del progetto triennale “Teatro e(‘) inclusione”, promosso da Zero Beat in collaborazione con Simpatria, e che si avvale del sostegno di Fondazione Cariverona. La rassegna “In Luce. Leggermente fuori fuoco!”, storica iniziativa curata da Zero Beat, mira a dare visibilità a esperienze artistiche e teatrali che ruotano attorno ai temi dell’inclusione, ospitando anche compagnie di rilievo nazionale.

Il successivo appuntamento in calendario sarà il 14 dicembre, con A-round, esito del laboratorio “Fuori dal Comune” a cura di Teatro Magro, un racconto teatrale che si concentrerà sui temi della psichiatria e della salute mentale