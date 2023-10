A Verdi Off l’inedito live-set di Matteo Franceschini

PARMA Un pas de deux tra passato e presente, in cui scrittura orchestrale e musica elettronica si incontrano: il compositore e polistrumentista Matteo Franceschini porta a Verdi Off The Circle – Verdi edition, l’inedito live-set sui brani più celebri del repertorio verdiano, in programma a Parma, Colonne28, venerdì 6 ottobre 2023, ore 22.00. Distribuito da Nòva a.p.s. con il progetto Nòva Generazione Creativa. Ingresso libero.

La performance utilizza frammenti tratti dalle melodie verdiane, portandole alla luce attraverso la tecnica del “crate digging”, la pratica di scavare letteralmente tra pile di vinili per trovare il sample perfetto da campionare, che rivoluzionò lo stile hip–hop e la cultura musicale negli anni ’90. Il live set si presenta come un “quaderno d’appunti” e raccoglie, come all’interno di un’unica arcata narrativa, diverse immagini musicali, gesti sonori e figure espressive. Il materiale di partenza è così costantemente trasformato e decostruito per riportare ogni singolo frammento evocato al suo status di scintilla creativa.