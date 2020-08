Mantova Salus, nuovo numero unico per le prenotazioni ambulatoriali

mantova Dal 1 settembre sarà attivo un numero unico per prenotare i servizi ambulatoriali in tutte le strutture del Gruppo Mantova Salus; Green Park a Mantova, Ospedale San Pellegrino e Ospedale Civile di Volta Mantovana. Il nuovo numero è 0376 1410140, ed è abilitato anche alla ricezione di messaggi tramite Whatsapp. Il numero è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, ed il sabato dalle 8 alle 12.30. Rimangono invece operativi i vecchi numeri per prenotare i servizi odontoiatrici e di medicina sportiva (reperibili sui siti delle singole strutture).

“Abbiamo deciso di migliorare il servizio verso l’utenza – spiega il direttore operativo del GMS Michele Nicchio – unificando in un unico numero i contatti degli Ospedali e di Green Park. Nel nuovo Cup, che sarà fisicamente dislocato a Green Park, saranno operative 10 persone negli orari di apertura. In questo modo pensiamo di ridurre l’attesa telefonica per prenotare le visite. Proseguiamo anche con la possibilità di prenotare via Whatsapp, che sta ricevendo molto consenso, perché evita di rimanere in attesa al telefono”.