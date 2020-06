Calcio – Mantova-Mantovana-Accademia Caridi: il nuovo polo per giovani talenti

MANTOVA Il settore giovanile del Mantova cresce e si allarga grazie all’accordo stretto con la Mantovana Junior e l’Accademia Tano Caridi. A sancire la partnership, ieri in viale Te, erano presenti: il presidente Ettore Masiello e il responsabile del settore giovanile Tommaso Mari per il Mantova; il presidente Luigi Barlera e il direttore generale Massimo Spanò per la Mantovana; il presidente Stefano Ferrari e i consiglieri Zamboni, Pavesi e Baraldi per la Mantovana. «Il Mantova vuole crescere a livello di prima squadra, ma anche di settore giovanile – ha sintetizzato Masiello – . L’accordo con Mantovana e Accademia Caridi va proprio in questa direzione».

Mari è entrato nel dettaglio: «Abbiamo creato un vero e proprio polo calcistico per i ragazzi del territorio, stringendo una collaborazione tecnica con due solide realtà del calcio virgiliano: l’Accademia Caridi per l’alto livello qualitativo, strutturale ed organizzativo della sua scuola calcio; e la Mantovana per la sua storia e il suo prestigio. Tutti i ragazzi iscritti a queste due società saranno sotto la supervisione del Mantova. È un grande passo per lo sport e per la città. E di questo siamo orgogliosi».

Ugualmente soddisfatti i nuovi partner di viale Te. «È un progetto immaginato da tempo che finalmente si realizza – ha commentato Spanò – . Il nostro presidente Barlera da sempre vede con un occhio di favore una collaborazione col Mantova. Siamo felici anche per il coinvolgimento dell’Accademia, che ha sempre lavorato bene nell’attività di base. Per noi è un punto d’arrivo, ma anche di partenza».

Ecco infine le parole di Ferrari, per conto dell’Accademia: «Il nostro staff dirigenziale è orgoglioso di entrare a far parte della famiglia del Mantova 1911. Ci lusinga la fiducia riposta nella nostra associazione da parte del presidente Ettore Masiello e del direttore tecnico Tommaso Mari. Sarà un piacere collaborare con la Mantovana Junior per la disponibilità dimostrata dal presidente Luigi Barlera e dal direttore generale Massimo Spanò. Un ringraziamento anche alla Canottieri Mincio, prestigiosa sede della nostra attività. Con questa partnership siamo convinti di fornire un’ulteriore opportunità di crescita ai nostri atleti e tecnici. Così come è nostra intenzione continuare a sviluppare il “progetto Accademia” e contribuire, nel nostro piccolo, al consolidamento di una società gloriosa come il Mantova».

La Mantovana usufruirà dei nuovi campi del Cugola (che verranno utilizzati anche dalle giovanili del Mantova), mentre l’Accademia Caridi continuerà ad allenarsi alla Canottieri Mincio. Le iscrizioni sono aperte ai bambini nati tra il 2010 e il 2017. Contatti: per la Mantovana tel. 335/6233520 o segreteria@usmantovanajunior.it; per l’Accademia Caridi tel. 339/6081666 o segreteria@accademiatanocaridiasd.it.