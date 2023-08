Al Sigurtà tornano le giornate all’insegna della fantasia

VALEGGIO – Le magnifiche location del Parco Giardino Sigurtà accoglieranno migliaia di cosplayer per la 17esima edizione del Magico Mondo del Cosplay, evento dedicato alla sempre più diffusa moda nipponica di impersonare i beniamini del mondo della fantasia: una manifestazione che nel paradiso verde alle porte di Verona anno dopo anno sta riscuotendo sempre maggior successo.

Doppio appuntamento al Parco sabato 2 e domenica 3 settembre 2023, per due giornate scandite da animazione, due sfilate in cosplay (una per adulti e una per bambini) condotte dalla cosplayer di fama mondiale Giorgia Vecchini, madrina dell’evento e vincitrice del World Cosplay Summit in Giappone, in programma domenica 3 settembre, musica, incontri con personaggi fantasy e set fotografici memorabili tra laghetti e boschi fatati nei 60 ettari del Parco Giardino.

Grandi ritorni e grandi artisti sul palco principale: sabato 2 settembre alle 20.30 concerto di Cristina D’Avena, la famosissima cantante di sigle dei cartoni animati, mentre domenica 3 settembre alle 19 salirà sul parco Giorgio Vanni con tutta la sua energia per cantare a squarciagola i suoi successi.

Non mancherà l’incontenibile animazione di Think Comics e il music show LaVaLending Story di Valentina Gessaroli in arte LaVaLend, giochi, parate cosplayer, Karaokartoon e quiz con Valeryo uno dei più noti presentatori del mondo Comics affiancato da LaVaLend, raduni, lo show strepitoso di voci con Alberto Pagnotta, you tuber, attore e doppiatore, e Luna Racini cantante e attrice; arriverà anche un imperdibile nuovo spettacolo Dinseiamo con Giorgia Vecchini, Pietro Ubaldi, doppiatore di numerosi personaggi della fantasia come Marrabbio, Letizia Turrà, cantante legata al mondo dell’animazione e che vanta collaborazioni con artisti di fama nazionale, e Stefano Bersola, cantante e autore di sigle di animazione come I Cavalieri dello Zodiaco per uno spettacolo musicale e interattivO delle atmosfere Disney dal 1937 ad oggi. E poi Lo show dei Cartoonici, cartoon cover band, che si esibirà in un trascinante live, e per tutti i fan della serie Stranger Things e del personaggio Mercoledì vi saranno i doppiatori Mattia e Chiara Fabiano, i giovanissimi e talentuosi artisti che incontreranno i fan. Novità di questa edizione sarà il contest di Tik Tok che permetterà di vincere il biglietto di ingresso per entrambe le giornate dell’evento. Partecipare è semplicissimo: tutte le informazioni e le modalità di svolgimento saranno fornite sui canali social del Parco. Sarà possibile acquistare lo speciale biglietto cosplay per l’evento sul sito www.sigurta.it nella sezione dedicata fino alle ore 24 del 31 agosto 2023. Il costo del biglietto acquistato on line sarà di 5 euro e permetterà l’ingresso per entrambe le giornate dell’evento, 2 e 3 settembre 2023; non è possibile, per chi partecipa solo ad una delle due giornate di manifestazione, chiedere una riduzione sul prezzo. Invece, per chi preferisse acquistare il biglietto in loco, sarà disponibile il ticket presso la biglietteria del Parco, al costo di 5 euro per ciascuna giornata dell’evento.