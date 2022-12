Canneto sull’Oglio, aperte le iscrizioni per la ‘Corsa dei Babbi Natale’ dell’Avis e Protezione Civile per le vie del centro storico

CANNETO SULL’OGLIO L’Associazione Protezione Civile “Naviglio” in collaborazione con l’Avis Canneto e con il patrocinio dell’amministrazione comunale ha organizzato per sabato 17 dicembre la nona edizione della “Corsa dei Babbi Natale”, una corsa podistica-camminata non competitiva a passo libero e aperta a tutti sulla distanza di 6 chilometri. La partenza dellasimpatica manifestazione natalizia del paese dei vivai è prevista per le ore 18 dalla centrale piazza Matteotti e il ritrovo per le iscrizioni è fissato dalle ore 17 presso il Gazebo Avis allestito in piazza. Il costo della singola iscrizione è stato fissato in 5 euro per gli adulti, con l’omaggio del pacco gara costituito da un panino con salsiccia e gadget natalizio. Iscrizione per i bambini fino ai 12 anni al costo di 3 euro. Al termine della corsa è previsto un ricco ristoro per tutti i partecipanti con vin brulè, bevande calde e naturalmente l’immancabile panettone e pandoro. L’intero ricavato dalla manifestazione sportiva verrà destinato ad iniziative di beneficienza. Premio al primo classificato uomo, alla prima classificata donna e al primo classificato bambino. Per informazioni si può contattare gli organizzatori Vittorio Ferraboli al numero di cellulare 335-6249196 ed Elisabetta Ambrosini al numero di cellulare 339-3752391, oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: ferrabolivittorio@misterbox.it o chiamare Avis Canneto al numero 331-9097375. Gli organizzatori attendono numerosi partecipanti che come unica clausola da rispettare avranno quella di essere tutti vestiti di rosso o con abbigliamento natalizio.

Paolo Zordan