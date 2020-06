Arrestato 30enne dell’Alto Mantovano evaso dai domiciliari

CASTIGLIONE I Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, durante la mattinata di ieri 28 giugno, nell’ambito dell’attività preventiva, hanno rintracciato ed arrestato un 30enne residente nell’Alto Mantovano. L’uomo era destinatario di un Ordine di espiazione presso il proprio domicilio della pena detentiva emesso dall’Autorità Giudiziaria di Milano, per il reato di rissa avvenuta in Milano il 29 maggio 2011.

L’arrestato è stata condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in ossequio a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante, ed ora dovrà espiare la pena detentiva di un anno e tre mesi di reclusione.