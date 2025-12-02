Alessandro Cattelan al Sociale il 24 marzo

Dopo il successo riscosso lo scorso autunno, con sold out ad Alessandria, Varese, Torino, Bologna, Bergamo, Brescia, Roma e un triplice tutto esaurito agli Arcimboldi di Milano, Alessandro Cattelan ritorna a teatro con nuove date del suo spettacolo Benvenuto nell’AI!. Appuntamento al teatro Sociale il 24 marzo.
Undici nuovi appuntamenti, in undici teatri non toccati dalla prima parte della tournée, per allargare ulteriormente la riflessione che Alessandro Cattelan porta sul palco sull’essere umano che affronta incerto questi tempi. Partendo dal nostro rapporto di diffidenza verso l’AI, ci si interroga sulle relazioni umane, familiari, sulle mode imperanti e su come, a un essere potenzialmente perfetto come l’uomo artificiale, ciò che manca per essere veramente “umano” siano forse proprio le nostre debolezze.
I biglietti per le nuove date di Benvenuto nell’AI! saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 3 dicembre su https://www.livenation.it/