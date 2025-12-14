Annalisa per la prima volta a Mantova il 25 aprile al PalaUnical

MANTOVA Dopo il trionfo del tour Capitolo I, che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold-out in quasi tutte le date, Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: “Ma noi siamo fuoco – capitolo II – Palasport 2026”.

Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera.

“Il Capitolo II – Palasport 2026” (organizzato da Friends & Partners) porterà per la prima volta la cantautrice live a Mantova al PalaUnical il 25 aprile per una data in collaborazione con Mister Wolf, con uno spettacolo che si dimostra sempre più potente e visivamente ricco, in cui musica, performance e scenografie si fondono per dare vita a un’esperienza unica.

Le prevendite sono aperte da ieri in tutti i punti di vendita abituali e online.

Il tour prende il nome, come quello appena concluso, dall’ultimo album della cantautrice “Ma io sono fuoco” (Atlantic/warner Music Italy) che uscito il 10 ottobre, ha debuttato direttamente al n. 1 della classifica di vendita e ha raggiunto da poco la certificazione Oro per le vendite.

52 Platini e 15 Oro Annalisa ha segnato una serie di record in questo 2025: è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandole 19 in totale ed è l’artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto l’anno.

Recentemente ha vinto due Premi Siae per il brano “Sinceramente” come “Miglior canzone – Locali da ballo con musica live” e come “Miglior canzone social in Italia”.

Il suo ultimo singolo “Esibizionista” unisce ironia pungente, disincanto scanzonato. Se in questo brano la sua autrice mette in scena seduzione, inganno e presa di coscienza con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti, il videoclip ufficiale (https://youtu.be/EQa8ppEXixQ) e diretto da Byron Rosero ne amplifica il messaggio attraverso un immaginario potente, simbolico e dichiaratamente cinematografico. Il brano è uscito anche in una versione remix realizzato dalla dj e producer internazionale Deborah De Luca e nella “Upside Down Version”.