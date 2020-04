Annullamento e spostamento spettacoli al Teatro Sociale di Mantova, rimborso biglietti

MANTOVA In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute in accordo con Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 (corona-virus), gli spettacoli previsti al Teatro Sociale di Mantova tra febbraio e aprile hanno subito annullamenti o spostamenti.

Gli spettacoli “Il piacere dell’onestà” e “Si nota all’imbrunire”, previsti rispettivamente per il 26 febbraio e per il 12 marzo sono stati ANNULLATI. I biglietti acquistati presso il Box Office di Corso Umberto I 12 saranno rimborsati a partire da lunedì 4 maggio, in quanto lo stesso Box Office rimarrà chiuso fino a tale data, salvo nuovi decreti ministeriali. Nel caso di biglietti acquistati online o tramite call center TicketOne, sarà necessario contattare direttamente il customer service che invierà un modulo da compilare per finalizzare il rimborso.

Anche i due concerti di OCM, previsti rispettivamente per il 2 e il 17 aprile, sono stati ANNULLATI. In questo caso sarà direttamente la biglietteria dell’Orchestra da Camera a occuparsi dei rimborsi, per maggiori informazioni si invita a scrivere all’indirizzo e-mail boxoffice@oficinaocm.com.

Altri spettacoli sono stati invece SPOSTATI. “The Pozzolis Family”, previsto per l’8 marzo e in prima istanza rimandato a sabato 18 aprile, è stato ulteriormente rinviato al 27 di novembre, data attualmente da confermare. Lo spettacolo di Virginia Raffaele, previsto per il 21-22 marzo e già spostato al 27-28 aprile, è stato infine confermato per l’11-12 dicembre. “Tributo a Morricone”, inizialmente previsto per il 4 aprile, è stato posticipato all’8 gennaio 2021. In questi casi i biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date e non sarà possibile richiedere un rimborso.

Il Box Office aprirà il 4 maggio con i NUOVI orari lunedi-mercoledi-venerdi dalle 15.00 alle 19.00 e martedi-giovedi-sabato dalle 09.00 alle 13.00.