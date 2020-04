Una raccolta fondi per il Mazzali

MANTOVA La Fondazione Mons Mazzali Onlus gestisce due RSA, due Centri diurni, un reparto di Cure Intermedie, attività ambulatoriali e domiciliai, oltre al Centro studi e formazione.

Da circa un mese, a causa dell’emergenza Covid-19, tutte le risorse disponibili sono state concentrate sulle RSA, che stanno sopportando il peso dell’assistenza agli ospiti affetti dal virus, al prezzo di sospendere tutte le altre attività .

Il considerevole incremento delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, dell’ossigeno terapeutico e per l’assunzione di nuovi operatori in sostituzione del personale assente per malattia, sta mettendo a dura prova la tenuta economica dell’ente.

Questo virus aggredisce la nostra salute, la nostra economia, la nostra quotidianità . Colpisce la nostra vita ma non la nostra volontà di guardare avanti e donare forza e conforto gli uni agli altri.

Per questo ci rivolgiamo ai mantovani e a tutti coloro cui stanno a cuore la salute e il benessere dei nostri anziani, chiedendo un contributo per sostenerci in questa battaglia e dotare i nostri angeli in corsia degli strumenti necessari a vincerla.

Basta una piccola donazione che potrà essere fatta tramite bonifico bancario, postale, PayPal o carta di credito (vedi allegato).

Voltarsi dall’altra parte non aiuta, aiutaci ad aiutare!

Puoi fare la tua donazione con un bonifico:

IBAN: IT 47 J 056 96 11500 000003843X12

Banca Popolare di Sondrio

Causale: Donazione Emergenza COVID-19

Oppure tramite la piattaforma online GoFundME aderendo alla campagna: Covid 19- Aiuta la Fondazione Mazzali Onlus”

Per informazioni contattaci al numero 0376.209203

Oppure sul nostro sito www.fondazionemazzali.it

e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/fondazionemazzali/