Donazione di mascherine alla Prefettura da parte dell’Associazione Cinese a Mantova

MANTOVA Il Prefetto Carolina Bellantoni ha ricevuto questa mattina in Prefettura il Presidente dell’Associazione Cinese di Mantova, LIN XUFENG – accompagnato nell’occasione dall’Avv.Fabio Madella – il quale ha voluto donare alla Prefettura 2000 mascherine di protezione quale aiuto concreto al personale impegnato nell’emergenza per il contenimento dell’infezione da Coronavirus COVID-19.

Il Presidente ha manifestato la propria soddisfazione nel poter offrire in questo difficile momento un sostegno alla comunità mantovana, nella quale l’Associazione opera da circa sei anni con finalità di promozione sociale e senza scopo di lucro, con l’obbiettivo di fornire assistenza ai propri connazionali e favorire l’integrazione e l’unione dei popoli.

Il Prefetto ha espresso la propria gratitudine per il significativo gesto di vicinanza e di amicizia dell’Associazione, rimandando ad un momento migliore un incontro più istituzionale per individuare eventuali percorsi comuni.