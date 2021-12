Canneto sull’Oglio, successo per le bande di Canneto e Bozzolo unite nella musica per il ‘Concerto di Santa Cecilia’ al teatro comunale

CANNETO SULL’OGLIO Si è tenuto con successo nella splendida cornice del teatro comunale “Mauro Pagano”, il Concerto di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Protagonisti della serata sono stati il Complesso Bandistico Cannetese e la Banda “Santa Cecilia” di Bozzolo guidate rispettivamente dal maestro Alfredo Cappellini e dal maestro Francesco Stevanon. Dopo un lungo periodo di forzata inattività dovuto alla pandemia ed alle conseguenti norme molto restrittive per gli spettacoli, la musica è tornata finalmente ad allietare il pubblico in segno di ripresa e di ritorno graduale alla normalità. Proprio la musica, con il suo linguaggio universale e la sua capacità di emozionare, ha saputo coinvolgere il pubblico regalando momenti di ritrovata serenità. Entrambe le formazioni musicali hanno una lunga tradizione e costituiscono un’importante realtà culturale e sociale per i rispettivi paesi. Il concerto, iniziato con la marcia brillante “Primi Passi” a simboleggiare i primi passi nella ripresa, è continuato con svariati successi e brani senza tempo, per concludersi con un momento molto emozionante sulle note dell’Inno di Mameli in ricordo di tutte le vittime della pandemia e con l’augurio di poterci presto lasciare alle spalle questo periodo drammatico. Molto graditi gli interventi del sindaco di Canneto sull’Oglio, Nicolò Ficicchia e di Bozzolo, Giuseppe Torchio, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione fra enti e la soddisfazione nel vedere unite le due Bande che i rispettivi Comuni hanno sempre a cuore costituendo realtà culturali e sociali di lunga tradizione e molto importanti per i rispettivi paesi.

Paolo Zordan