Tiro con l’arco – Lucilla Boari sfida gli altri azzurri nella gara di Rivoli

CANTALUPA (TO) La Nazionale Olimpica, con la rivaltese Lucilla Boari, è in raduno al CTF di Cantalupa fino al 6 maggio. Nel weekend gli azzurri disputeranno una gara di valutazione a Rivoli, sul campo degli Arcieri delle Alpi. Oltre a Lucilla, nel team femminile, ci sono la compagna di club delle Fiamme Oro Tatiana Andreoli, Elena Tonetta, Vanessa Landi e Tanya Giaccheri (Aeronautica Militare), Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Karen Hervat (Trieste Archery Team) e Laura Baldelli (Arcieri Augusta Perusia).

Il raduno e la gara di Rivoli daranno allo staff tecnico le indicazioni utili per stilare un gruppo più ristretto per gareggiare con 4 arcieri nel maschile e 4 nel femminile dal 17 al 23 maggio nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Losanna, in Svizzera e, successivamente, dal 31 maggio al 6 giugno ai Campionati Europei di Antalya, in Turchia, dove saranno in gara 6 atleti. Dopo questi due appuntamenti verranno determinati i 6 titolari per la gara di Qualificazione Olimpica che sarà a Parigi dal 18 al 27 giugno. Questo sarà l’appuntamento che non prevede appelli per arrivare ai Giochi di Tokyo con il gruppo al completo, composto da 6 effettivi e in grado di gareggiare oltre che nel concorso individuale e nel mixed team, anche nella prova a squadre maschile e femminile.