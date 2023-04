Automobilismo – Andrea Mirandola vince il rally di Alba

MANTOVA Il mantovano Andrea Mirandola, in coppia col bellunese Lorenzo Micheletto, nei giorni scorsi si sono aggiudicati la vittoria di classe al Rally di Alba Regione Piemonte 2023, giunto alla 17esima edizione. Arrivati per le ricognizioni del percorso il giovedì, sembrava un comune rally su asfalto con temperature molto fredde. Giunto il momenti della vera competizione, si è invece rivelata una gara su terra con gomme e assetto da asfalto. I due concorrenti della New Rally Team di Verona hanno dovuto gestire in modo appropriato la notevole difficoltà, anche perché la rottura del collettore dello scarico ha reso quasi impossibile l’ascolto delle note di navigazione, insieme ad un casco che funzionava in modo anomalo. Mirandola ha quindi dovuto superare diversi ostacoli, che però non hanno compromesso la gara. Alla fine infatti la coppia della New Team è arrivata al traguardo conquistando il meritato successo.