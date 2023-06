International friends of Festival Verdi. Spring gala: the force of friendship

PARMA

Nel prestigioso University Club istituito nel 1865 a New York per la promozione della letteratura e dell’arte, il caloroso abbraccio degli oltre 150 selezionati ospiti (personalità della finanza, dell’editoria e dell’imprenditoria statunitense) ha salutato il 15 giugno lo IFFV Spring Gala, realizzato dagli International Friends of Festival Verdi, in collaborazione con il Teatro Regio di Parma, per promuovere il XXIII Festival Verdi (a Parma e Busseto, 16 settembre – 16 ottobre 2023). Un’occasione preziosa per stringere ulteriormente il legame del nuovo managing team del Teatro Regio con i sostenitori oltreoceano, che hanno già confermato la loro presenza al Festival Verdi nei giorni dal 28 settembre al 1 ottobre.

Al Gala hanno preso parte Fabrizio Di Michele Console generale d’Italia a New York, il Vice Console Cesare Bieller, i Consoli aggiunti Marta Mammana e Riccardo Cursi, il Presidente del Teatro Regio e Sindaco di Parma Michele Guerra, accompagnato dal Direttore e Segretario generale del Comune Pasquale Criscuolo, il Sovrintendente Luciano Messi, il Direttore artistico Alessio Vlad, la Curatrice dei progetti speciali Barbara Minghetti, il Presidente degli International Friends of Festival Verdi James E. Miller, ed Elena Fiorini, Segreteria relazioni internazionali del Teatro Regio di Parma.

Durante la due giorni newyorkese, la delegazione di Parma ha incontrato il Console Fabrizio Di Michele nella sede del Consolato Italiano, con l’obiettivo di lavorare ad un rafforzamento della promozione degli asset culturali ed economici della città di Parma a New York e negli Stati Uniti.

Sui medesimi temi si è focalizzato l’incontro con il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Fabio Finotti, con il quale si sono discusse le forme di una più solida e continuativa relazione istituzionale e programmatoria. Tra gli obiettivi condivisi, oltre l’intensificazione dei progetti su Parma, anche la concreta possibilità di portare attività nella città di New York.