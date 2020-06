l Mulino di Oz a Goito ritorna a risplendere dopo il lungo lockdownd

GOITO – Tornano ad accendersi i riflettori su uno dei punti di riferimento più amati, nell’ambito della socializzazione, della comunità goitese.

Ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione del Mulino di Oz alla quale ha presenziato anche il primo cittadino Pietro Chiaventi che aveva al suo fianco, oltre al titolare del winebar, Lorenzo Corridori , anche il vice sindaco, Paolo Boccola , il presidente del consiglio comunale, Gabriele Belfanti gli assessori e i consiglieri: Federica Baldini , Martina Villagrossi e Chiara Bertasi . Il locale si trova immerso in un contesto paesaggistico di notevole impatto visto che al suo fianco scorre il Mincio ed è posto in un’area verde a pochi passi dal Ponte della Gloria. Il Mulino di Oz continua così una sua storia fatta di tanto entusiasmo e divertimento. La nuova gestione punterà per accrescere l’attenzione e l’interesse degli appassionati su proposte enograstonomiche del territorio, grazie a piatti locali e taglieri, in più vi sanno momenti musicali studiati ad hoc. (p.b.)