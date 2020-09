Casaloldo, Mercoledì 16 Settembre la compagnia Kilowatt Electric Company in ‘Rex’, circo elettrico, per il Festival dell’Invisibile alla Torre Civica

CASALOLDO con la compagnia “Kilowatt Electric Company” nello spettacolo intitolato “Rex”, circo elettrico, prosegue stasera alle 21 alla Torre Civica di via Dante Alighieri l’edizione 2020 del Festival dell’Invisibile, rassegna internazionale di arti performative organizzata dall’associazione L’Aquila e il Leone per la direzione artistica di Amneris Bendoni. Rex è uno spettacolo ispirato alla figura dello scienziato Tesla. Un campionatore ad acqua azionato dal pubblico, persone trasformate elettricamente in strumenti musicali, giocoleria con acqua fluorescente ad alta pressione, manipolazione di bastoni e tanto borotalco per uno spettacolo intimo, dove musica dal vivo e manipolazione di oggetti sono linguaggio di un viaggio sorprendente. Lo spettacolo è ad ingresso libero e a causa delle norme sanitarie in vigore, è necessaria la prenotazione al numero 338-4130607 oppure via email a: ass.aquilaeleone@gmail.com.

Paolo Zordan