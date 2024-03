Controlli a tappeto: raddoppiati in un anno i Daspo e le sanzioni

MANTOVA Per il comandante della Polizia locale Paolo Perantoni la funzione del corpo è mutata in questi ultimi anni, passando da organismo funzionale alla circolazione stradale a strumento di presidio del territorio. E i numeri dànno ragione a questa evoluzione funzionale, se si considera che nell’arco di un solo anno, dal consuntivo operativo 2022 a quello del 2023, si è registrata un’impennata di pattugliamenti che ha portato anche a un consistente aumento dei provvedimenti di allontanamento (Daspo urbani: +31,03%).

Contestualmente però in un solo anno sono pressoché raddoppiate le multe, aumentate del 98,36 percentuale. In tal senso però hanno dato un forte apporto anche le telecamere in continuo aumento, e in continuo aumento nel 2023 anche il numero delle multe erogate per reati ambientali o legati alla violazione del Codice della strada.

Ma a questo punto parlano direttamente le cifre più significative computate nel comando di viale Fiume. Partendo proprio da quello dei pattugliamenti serali e notturni, che nel torno dello scorso anno sono passati dai 730 del 2022 ai 1.448 dello scorso anno, con un aumento percentuale del 98,36, impiegando quasi il 4% in più del personale operativo.

Significativo anche il numero delle auto rimosse, il cui numero è pressoché raddoppiato: 397 due anni fa, 768 nel 2023 (+92,95%). E questo solo dato giustifica anche il numero elevato di sanzioni amministrative elevate nelle strade del capoluogo. Nel complesso, si è passati da 58.049 sanzioni del 2022 alle 83.598 del 2023, con un aumento del 9,58%, mettendo però nel novero contestazioni di varia natura, compreso quelle di natura ambientale (per esempio, l’abbandono di rifiuti o l’errato conferimento delle spazzature).

A questi numeri ha dato un significativo apporto anche l’impiego delle telecamere, di cui Mantova vanta un primato nazionale nel rapporto fra i singoli impianti e i cittadini residenti. Nel ’22 il “grande fratello” ha rilevato 34.052 infrazioni, e lo scorso anno ben 37.650, con un aumento percentuale del 10,57.

Il versante della sicurezza è quello che più interessa ai cittadini che prendono parte ai periodici incontri con la rappresentanza di giunta. E anche in tal senso i numeri vanno tutti in direzione di un crescente impegno della Polizia locale. Bastano in tal senso i controlli elettronici effettuati sul traffico per la verifica delle assicurazioni e delle revisioni (2.803 nel ’22 e 2.706 l’anno scorso), mentre vanno in decremento i reati e le denunce penali. Addirittura le denunce presentate dai cittadini sono passate, nello stesso torno di tempo, da 184 a 120, con una flessione significativa del 34,78%. Insomma, si va da una forma coercitiva a un miglioramento della vita.