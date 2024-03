Una mini discarica accanto alla scuola materna

MANTOVA Sedie da giardino rotte, stendibiancheria arrugginiti, scatole, scatoloni, cassetti, pannelli in legno, scarti di mobili distrutti, secchi di vernice e perfino un frigorifero e un barbecue. C’è proprio di tutto accanto alla scuola materna di via Sarajevo a Lunetta. Un desolante “spettacolo”, simbolo di un’inciviltà irrefrenabile, cui loro malgrado sono ormai costretti ad assistere, e subire, i residenti della zona da almeno una ventina di giorni. Diverse infatti le segnalazioni e le vibranti proteste pervenute da chi in quella zona vi abita.

Anche e soprattutto perché una discarica a cielo aperto a lato di un luogo pubblico, com’è un asilo, non è certo edificante. Spetterà ora all’amministrazione comunale, di concerto con la Polizia locale, porvi rimedio con la rimozione in primis degli ammassi di rottami sparsi a terra e quindi cercando di individuare e sanzionare i responsabili di tale scempio urbano.

Questo almeno quanto confidano i residenti del quartiere, ormai esasperati da una situazione di vero e proprio degrado e che, nel caso di specie, coinvolge da vicino pure bambini, educatrici e genitori. Un fenomeno quello dell’abbandono indiscriminato di rifiuti che pare, purtroppo, non conoscere fine nonostante i ripetuti appelli e azioni atte a prevenire e reprimere tali situazioni.