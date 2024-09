Castel d’Ario, applausi per l’esibizione della Brigata Corale Tre Laghi

CASTEL D’ARIO – Anche il terzo appuntamento della rassegna “Settembre in Musica” è stato particolamente apprezzato dal folto pubblico che sabato sera ha gremito la sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio a Castel d’Ario. Protagonista della serata è stata la Brigata Corale Tre Laghi di Mantova, lo storico sodalizio fondato nel 1971 e conosciuto su tutto il territorio nazionale anche per la propria attività di ricerca e divulgazione del canto popolare della terra mantovana e non solo. «La Brigata Corale Tre Laghi è un pezzo importante della nostra tradizione e cultura e, allo stesso tempo, una realtà dinamica che dà lustro all’intero territorio – ha affermato l’assessore alla Cultura e curatore del programma Matteo Vincenzi -. Il canto popolare resta uno dei modi più immediati ed emozionanti per valorizzare il patrimonio di testi che raccontano la vita quotidiana mantovana e padana, piemontese e friulana, ma anche dei soldati al fronte che combatterono durante la Grande Guerra. E la Tre Laghi incarna perfettamente tutto ciò: rispetto delle tradizioni, senso d’identità e amore per la terra di appartenenza». Dopo il saluto del sindaco Daniela Castro, il maestro Maurizio Giovanelli ha dato il via al concerto, una serie di brani armonizzati da maestri del calibro di Luigi Pigarelli, Gianni Malatesta, Terenzio Zardini, Luigi Guernelli e Bepi De Marzi. “ll cacciatore nel bosco”, “Sul pont di là di Mantoa”, “Al Magnano”, “Canto di contrabbandieri”, fino a “Gerusalemme” e “La montanara” sono alcuni dei canti proposti durante la serata, introdotti con dovizia di particolari da Giancarlo Gozzi – uno dei fondatori della Corale – e tutti lungamente applaluditi. Ad assistere allo spettacolo in prima fila anche il noto attore Nicola De Buono. Sabato 28 settembre, alle 18, la Brigata Corale Tre Laghi tornerà ad esibirsi nei sotterranei delle Pescherie di Giulio Romano a Mantova, mentre per quanto riguarda la rassegna musiculturale di Castel d’Ario promossa dal Comune con il sostegno di Tea, nello stesso giorno, ma con inizio alle 21, sarà la volta di Ester Scarpa (voce) e David Cremoni (chitarra) con il loro progetto “Soundtrack”, ovvero un suggestivo viaggio musicale attraverso le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.