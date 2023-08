CastiglionEstate: ancora rock and roll in piazza S. Luigi

CASTIGLIONE Ancora chitarre e rock and roll in piazza San Luigi a Castiglione delle Stiviere. L’appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere e per chi ha voglia di trascorrere una serata all’aria aperta è per domenica 27 agosto 2023 alle ore 21:30. Nell’ambito della rassegna “Le Piazze risuonano. 3° Festival Tribute & Cover Band” della stagione musicale CastiglionEstate, in Piazza San Luigi, avrà luogo il concerto “Tribute Aerosmith” con il gruppo musicale Big Ones. Protagonisti indiscussi della notte saranno i componenti della band Big Ones formatasi nel 2006 con l’arrivo dell’ultimo componente Max il quale va a concludere la line up con Luca Mommi alla chitarra, Mirko Bellini al basso, Marco Lombardo alla batteria, Gian Marco Benvenuti alle tastiere e dulcis in fundo Renzo Tallarico alla voce. Quest’ultimo con il suo innato fascino animalesco e sensuale ipnotizza letteralmente il pubblico ad ogni performance, trasformando il suo muoversi sul palco in un vero e proprio “spettacolo nello spettacolo”, in cui l’intera band, galvanizzata dalle trovate rocambolesche e dalla agilità felina del cantante, non si limita a ricreare, ma esalta ed arricchisce il sound di brani nuovi e storici degli Aerosmith.