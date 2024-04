Volley Serie B maschile – L’Asolarem piega Viadana al tie-break e gli fa perdere la vetta

ASOLA Che colpaccio allo Centro Sportivo Schiantarelli. L’Asolaremedello di Andrea Fasani e Luca Mutti ha fatto suo per 3-2 l’atteso derby con l’E’più Viadana. Una sconfitta che ha fatto perdere ai ragazzi di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi il primato in classifica, a vantaggio del Sassuolo. Il sestetto del Chiese ha vinto il primo set per 25-21, nel quale i rivieraschi sono stati anche e in vantaggio. La Kema ha poi allungato sul 22-21. Viadana non si è distratto e ha impattato sul 25-14 nella seconda frazione, equilibrata sino al’8-8. L’E’più col 25-18 nel terzo set si è portato avanti 2-1. Finita qui? Eh no, i derby sono… derby, e con la forza della disperazione la Kema si è portata sul 2-2 con un 25-23 nella quarta frazione: sul 23-23 ha trovato la zampata vincente. Nel tie-break, i rivieraschi sotto 3-1 hanno rimontato per andare sull’8-7 al cambio campo. La Kema non ha mollato e ha pareggiato sull’11-11, allungando il passo. Ha resistito al ritorno degli ospiti e chiuso sul 15-12, riscattando la sconfitta dell’andata per 3-0. Grande festa in casa Asolarem a fine partita. «Siamo contenti per il successo – afferma il presidente Nicola Cavallari – Non era facile. Bravi a non mollare e sfruttare gli errori di Viadana, che forse non era nella sua miglior serata».