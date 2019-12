Controlli della locale a Roverbella: un’auto sotto sequestro

ROVERBELLA – Controlli straordinari della polizia locale di Roverbella nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Durante il turno di pattugliamenti, gli agenti della locale hanno sottoposto ai controlli decine di persone, con relativa identificazione. Non solo. Sono stati controllate anche diverse aree di aggregazione come parchi pubblici e bar. Nel corso dei controlli, eseguiti fino a notte fonda, gli agenti hanno trovato un’automobilista la cui patente è risultata scaduta e quindi è stata ritirtata, e un’auto la cui assicurazione era scaduta. In questo caso l’automobile, proprio perché l’assicurazione è risultata scaduta, è stata posta sotto sequestro.