“La zona d’interesse” in versione originale all’Ariston

Mantova Dopo aver vinto gli Oscar per il Miglior Film Internazionale e il Miglior Sonoro, La zona d’interesse (The Zone of Interest), verrà proiettato all’Ariston oggi alle 20.50 in versione originale con sottotitoli in italiano per la rassegna Original is Better. Un’occasione unica per ascoltare in originale lo sconvolgente lavoro sonoro che è stato fatto nel film, diretto dal talentuoso Jonathan Glazer e con protagonista la candidata all’Oscar Sandra Hüller. Un film che si svolge ai tempi dell’Olocausto, ma che non lo mostra mai: non esiste orrore nelle immagini, ma lo sentiamo costantemente in sottofondo, con un suono che non abbandona mai per tutta la durata del film, a ricordare cosa accade al di là del muro di una famiglia apparentemente perfetta.

Rudolf Höss e famiglia vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro o combinano qualche marachella. C’è un dettaglio però. Accanto a loro, separato solo da un muro, c’è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore.

Prezzo intero 9 euro; prezzo ridotto 6,50 euro. Supplemento prenotazione un euro. Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.