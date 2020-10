Rugby – Stop per il Chiese. Caimani, Mantova e Calvisano “rosa” avanti

MANTOVA In seguito alla nuova ordinanza di Regione Lombardia in merito all’emergenza Coronavirus, anche parte del rugby mantovano si ferma. Stop alle attività per il Micro-B del Chiese (C2), mentre proseguono e preparano il debutto in campionato del 15 novembre – nei rispettivi tornei nazionali – Caimani (B), Mantova (C1) e Calvisano (A femminile). Sospese invece le attività giovanili sia per i biancorossi sia per gli asolani. Il comunicato: «La Federazione Italiana Rugby informa che, in ottemperanza all’ordinanza numero 620 della Regione Lombardia che determina la sospensione di “tutte le gare, le competizioni e le altre attività, compresi gli allenamenti, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale sia a livello agonistico che di base, dalle associazioni o società dilettantistiche”, sono da intendersi sospese da sabato 17 ottobre e sino al 6 novembre tutte le attività direttamente organizzate dal Comitato Regionale Lombardia. Nello specifico sono sospese l’attività del Campionato di Serie C Girone 2, Coppa Italia Femminile, l’Under 18 Maschile Elite e U18 Maschile e Femminile Regionale e ogni altra attività di competizione e allenamento inclusa quella dei settori giovanili, propaganda e amatori all’interno della Regione Lombardia. Sono invece consentiti gli allenamenti e la regolare disputa di competizioni per le Società partecipanti all’attività nazionale – Peroni Top 10, Coppa Italia, Serie A Maschile, Serie A Femminile, Serie B, Serie C Girone 1. Ulteriori comunicazioni faranno seguito a futuri provvedimenti delle autorità nazionali o regionali».