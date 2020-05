Calcio Serie D – Mantova, Distinti verso la riapertura? Il Comune pronto a sistemare la pavimentazione

Mantova Lavori da 100.000 euro al “Martelli”. Questi gli interventi: ci sarà il ripristino funzionale del gruppo elettrogeno per omologazione partite in notturna, sostituzione di circa 40 lampade di illuminazione per garantire i lux richiesti dalla Figc per la disputa delle partite in notturna. Adeguamento lampade di emergenza, sostituzione di due telecamere dell’impianto di videosorveglianza in funzione del Gruppo Operativo di Sicurezza, verrà realizzata una nuova pavimentazione sottodistinti. Saranno effettuate opere di tinteggiatura. «Stiamo investendo sullo stadio per non essere impreparati in caso di promozione, per la quale tifiamo tantissimo – ha spiegato l’assessore allo Sport Paola Nobis -. Sul campo scuola abbiamo iniziato con la pista e mano a mano investiamo per rendere la struttura sempre più idonea alle gare, visto il riconoscimento ottenuto per gare nazionali ed europee. Proseguiamo con il metodo che abbiamo seguito da inizio mandato: investire sullo sport e sul suo futuro, anche riqualificando e incrementando le strutture sportive».