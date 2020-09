Dal coma alla passerella di Miss Italia: la favola di Cristel

MANTOVA – antova Dal coma alla passerella di Miss Italia. La storia di Cristel Pinardi è una di quelle storie a lieto fine che valgono la pena esser raccontate. Ed è stata lei, nella serata dell’altra sera al Golf Club Franciacorta, tappa di avvicinamento alle finali del concorso di bellezza più famoso, a raccontarsi durante la sfilata in passerella. Ventidue anni di Bagnolo San Vito, Cristel ora studia economia, finanza e Marketing, ma solo due anni fa a causa di un incidente durante un’escursione a cavallo, è rimasta in coma diversi giorni salvo poi miracolosamente riprendersi. Ora è tornata a cavallo, la sua grande passione assieme al pianoforte, ma oltre a questo c’è dell’altro ed è la bellezza che ha portato sul palco l’altra in terra bresciana conquistando un meritato sesto posto. La manifestazione bresciana ha visto in gara 29 concorrenti: 23 al titolo di Miss Golf Club Franciacorta e 6 Mascotte. Le miss hanno trascorso la giornata tra casting, prove e shooting fotografici sui campi da golf dello splendido club, tra i golfisti impegnati in gara hanno portato il sorriso e la freschezza delle giovani d’oggi. Tensione, emozione e felicità è l’aria che si è respirata durante tutta la giornata. Alle 20.30 ha avuto inizio la serata, durante la cena le miss hanno creato l’intero spettacolo, e alle 23.30 sono state premiate le prime sei classificate e Miss Mascotte (concorso riservato alle minorenni) La giuria è stata composta da 5 membri: Il presidente Giovanni Locatelli di Luxory ADV. Il segretario Sara Calabria pre-finalista nazionale Miss Italia 2017, gli altri giurati, Clara Ventura speaker di Latte e Miele, e ancora Lorenzo Calzolari, Gianpiero Capoferri e Dario Di Stefano. Madrine della serata le bellissime Viola Vavassori di Dalmine si è accreditata per le finali regionali vincendo il secondo posto a Miss Rovetta l’1 agosto, la stessa sera al terzo posto Giulia Costache, entrambe nel pomeriggio di ieri anno interpretato il ruolo di inviate social e hanno fatto scoprire al pubblico del web le concorrenti. Le 6 premiate al titolo di Miss Golf Club Franciacorta sono state: 1^ classificata Miss Golf Club Franciacorta (passa alle regionali) è Greta Marchetti, 18 anni, alta 1,80, vive a Bergamo. Il suo sogno sarebbe affermarsi nel mondo dello spettacolo. Seconda classificata Miss Bellezza Rocchetta (passa alle regionali) è Letizia Sansò, 21 anni, alta 1.74 di Sarezzo (Bs). Capelli rossi occhi azzurri studia ingegneria meccanica. Terza classificata Martina Del Duca (passa alle regionali), 21 anni di Carugate MI, h 177 mora occhi neri. Pratica danza da 8 anni e si è esibita in un pezzo di danza moderna. Un’altra sua passione è il canto. Quarta classificata Miss Be_much (passa alle regionali) è Vivina Schiavo Campo, 18 anni di Milano, alta 1.75. Mora occhi scuri, frequenta l’università Bocconi, parla 5 lingue. Quinta classificata è Camilla Trapletti, 18 anni di Brescia. Alta 169 cm, capelli castani, occhi marroni, ha la passione dei balli latino americani e balla caraibico a livello agonistico.

Per il gruppo delle Mascotte passa alla finale con il titolo di Miss Mascotte Golf Club Franciacorta Martina Broggi, alta 1.75 bionda occhi nocciola, nata il 28/03/2003 ha soli 17 anni, ha praticato per tanti anni di danza classica. Sul palco di Miss Italia si è esibita sulle punte sulle note di “Per Elisa – Beethoven”. La preferita del web invece è stata Elisa Pomoni, vincendo la cena messa in palio dal Ristorante del Golf Club Franciacorta. In gara anche un’altra mantovana: Annamaria Dalovic, classe 2000, di Castiglione delle Stiviere.