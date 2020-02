Basket serie C Gold – Sustinente, primi allenamenti agli ordini di Cassinerio e Ferrari

SUSTINENTE Primi due allenamenti per la Sesa con la nuova coppia di allenatori formata da Matteo Cassinerio e Ivan Ferrari, che hanno sostituito Francesco Brentegani, dimesso nei giorni scorsi. Ferrari, per la verità, era vice del tecnico veronese. La squadra troverà forti motivazioni da un collegamento più stretto con lo staff tecnico degli Stings (Cassinerio è assistant coach di Alessandro Finelli ), ma anche dal nuovo, forte coinvolgimento di Ivan Ferrari. Come è noto il torneo di serie C Gold lombarda è fermo per l’emergenza Coronavirus. Ieri, beneficiando della chiusura delle scuole di Sustinente, i ragazzi hanno svolto una seduta mattutina straordinaria presso il “Pala Manzoni”. A meno di stravolgimenti del calendario, la Sesa dovrebbe essere in campo fra sette giorni ospitando la Gardonese e deve recuperare con Opera e Pizzighettone.