Mesi di molestie a un giovane: 40enne straniero ora rischia l’espulsione dall’Italia

MANTOVA Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori ha emesso, nella giornata di ieri, la Misura di Prevenzione Personale dell’ Ammonimento nei confronti di un 40enne straniero per aver ripetutamente posto in essere atti persecutori nei confronti di un giovane 23enne mantovano.

Gli episodi sono iniziati nel gennaio dello scorso anno, allorquando la vittima ha iniziato a subire incessanti molestie da una persona a lui sempre rimasta sconosciuta.

Appostamenti, pedinamenti, approcci fisici ed insistenti chiamate e videochiamate – ad ogni ora del giorno e della notte – dal contenuto altamente volgare con lo scopo di avere rapporti intimi e di natura sessuale si sono susseguiti in maniera talmente pressante ed invasiva da rendere la vita impossibile alla giovane vittima, tanto da indurla, esasperata, a cambiare le proprie abitudini di vita al fine di sottrarsi a questa vera e propria persecuzione.

Nei giorni scorsi il giovane, dopo aver rifiutato per l’ennesima volta un appuntamento con il suo persecutore, non potendo più sopportare la situazione che si era venuta a creare, sempre più gravemente limitativa della propria libertà personale e pesantemente compromissoria del proprio equilibrio psico-fisico – tanto da averlo costretto a cambiare radicalmente, come si è detto, il proprio modo di vivere e le proprie frequentazioni, temendo per la propria incolumità e nel vano tentativo di sottrarsi alle iniziative persecutorie del suo oppressore – decideva, esausto, di richiedere l’intervento della Polizia.

Il caso è stato, quindi, attentamente vagliato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Mantova che, dopo aver effettuato gli accertamenti tecnici volti ad identificare l’identità del titolare dell’utenza telefonica utilizzata per le molestie, nonché dopo aver visionato le immagini ed i video, e sentiti gli audio estratti dal telefono cellulare della vittima, è riuscita a risalire alla identità del persecutore, un 40enne di origini straniere, residente nel mantovano con regolare Permesso di Soggiorno.

Il Questore Sartori, pertanto, accogliendo l’istanza avanzata dalla vittima, ha emesso in via d’urgenza, nei confronti di costui – un Decreto di Ammonimento: strumento giuridico di natura amministrativa previsto dalla legge che tutela le vittime di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, con il quale i soggetti destinatari di questa Misura di Prevenzione vengono intimati a cessare immediatamente i propri comportamenti vessatori nei confronti della vittima, venendo contestualmente invitati a rivolgersi ai Centri Psico-Sociali presenti nel territorio di residenza, al fine di ottenere un supporto psicologico nell’ottica di un percorso di ristabilimento di normali e serene relazioni interpersonali.

Sempre il Questore Sartori ha disposto che il competente Ufficio Immigrazione della Questura esamini immediatamente la posizione di costui sul nostro Territorio Nazionale, al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per la sua Espulsione dall’Italia.

Nel caso di reiterazione di questi comportamenti persecutori, il responsabile potrà essere considerato passibile di arresto.