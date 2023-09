Domenica allo Spazio Lambrate nuovo appuntamento con Milano Suona Contemporanea

MILANO Nuova tappa nell’esplorazione della produzione musicale d’oggi per Milano Suona Contemporanea, manifestazione nata nel 2022 grazie alla prima edizione del bando Milano è Viva che ha favorito l’incontro e la collaborazione tra diversi operatori della città per lo sviluppo di proposte innovative in ambito culturale. Il prossimo concerto in cartellone, domenica 17 settembre allo Spazio Lambrate di Milano, presenta pagine di diversi autori in un articolato percorso di ascolto che vede in scaletta anche due prime esecuzioni assolute: Avrò cura di te fino alla fine del mondo per voce e ensemble di Fabrizio De Rossi Re e Sette Antiche Canzoni per voce e ensemble di Giampaolo Testoni.

Salvatore Sciarrino: “Immagine Fenicia” per flauto

Azio Corghi: “Tang’ Jok (Him)” per violoncello

Fabrizio De Rossi Re: “Avrò cura di te fino alla fine del mondo” per voce e ensemble *

Umberto Pedraglio: “Come un comico” per violoncello

Rossella Spinosa: “After a reading” per clarinetto basso

Alessandro Solbiati: “As if to land…” per flauto

Giampaolo Testoni: “Sette Antiche Canzoni” per voce e ensemble *

Claudio Ambrosini: “Capriccio, detto l’Ermafrodita” per clarinetto basso

Nicola Sani: “Imagine from Butterfly” per ottavino

* prima esecuzione assoluta

New MADE Ensemble

Ilaria Torciani, soprano

Birgit Nolte, flauto

Paolo De Gaspari, clarinetto

Andrea Stringhetti, violoncello

Benedetta De Simone, arpa

Alessandro Calcagnile, direttore

I due brani che il New MADE Ensemble eseguirà in prima assoluta, Avrò cura di te fino alla fine del mondo del compositore Fabrizio De Rossi Re su testo di Maria Grazia Calandrone (poetessa e scrittrice, finalista al Premio Strega 2023) e Sette Antiche Canzoni di Giampaolo Testoni, sono stati commissionati dal New MADE Ensemble e inseriti in un progetto compositivo collettivo dedicato ai temi dell’Agenda 2030, il programma Onu per uno Sviluppo Sostenibile, nella convinzione che anche la musica possa contribuire al raggiungimento dei diciassette obiettivi dell’agenda Onu. Per ciascun obiettivo prefissato sarà composto un brano affidato all’esecuzione del New MADE Ensemble di Milano.

Il concerto, diretto dal M° Alessandro Calcagnile, con la partecipazione del soprano Ilaria Torciani, della flautista Birgit Nolte, del clarinettista Paolo De Gaspari, del violoncellista Andrea Stringhetti, dell’arpista Benedetta De Simone, presenterà anche musiche di altri autori già nel repertorio del New MADE Ensemble, con i singoli strumentisti che si alterneranno sul palco in pagine di estremo virtuosismo e sublime ricerca.

Sarà possibile ascoltare Immagine Fenicia per flauto di Salvatore Sciarrino, Tang’ Jok (Him) per violoncello di Azio Corghi, Come un comico per violoncello di Umberto Pedraglio, After a reading per clarinetto basso di Rossella Spinosa, As if to land… per flauto di Alessandro Solbiati, Capriccio, detto l’Ermafrodita per clarinetto basso di Claudio Ambrosini e Imagine from Butterfly per ottavino di Nicola Sani. Un concerto che offre un’ampia panoramica sul repertorio della produzione contemporanea, dispiegando un racconto in musica di avvolgente intensità.