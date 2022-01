Tennis Tavolo serie A1 m/f – Brunetti, doppia sfida con il Norbello

CASTEL GOFFREDO Archiviato il weekend di Coppa Italia, si riparte con la prima di ritorno della massima serie. Doppia sfida in contemporanea per la squadra maschile e femminile della Brunetti, di scena in Sardegna contro il Norbello (ore 17). Due match alla portata delle squadre castellane, con l’incognita della lunga trasferta. I ragazzi di coach Robert Stamenkovski puntano alla vittoria con il fanalino, già sconfitto al debutto per 4-1: «Sono ultimi – spiega il coach – perché più volte schierano solo uno dei due stranieri, ma non sono da prendere sottogamba. E anche noi non avremo Thiago Monteiro. Puntiamo però alla vittoria, ci proviamo, perché stiamo andando ben oltre le aspettative». Grande entusiasmo ha portato in casa Castel Goffredo il terzo posto ottenuto in Coppa Italia, oltre al quarto attualmente in serie A1: «Sì, è vero – prosegue il coach – Per una neopromossa è un risultato importante. In campionato siamo partiti puntando alla salvezza, ma ora siamo quarti e un pensiero ai play off non manca. Ci crediamo, poi vediamo come va il torneo perché è ancora molto lungo. Terza piazza? Perché no. Ospiteremo il Marcozzi che ci precede di pochi punti, già battuto in Coppa, a Castel Goffredo; quindi in casa ce la possiamo giocare». Per essere il coach più giovane (29 anni) della serie A non è male: «Meglio di così non potevo chiedere quest’anno. Speriamo di proseguire».

Il Norbello che sfida la Brunetti femminile è terzo in classifica, a quota 8 con l’Eppan. Un avversario pericoloso che in casa può creare problemi alle imbattute castellane, vittoriose all’andata 4-2. La squadra sarda la scorsa settimana ha deciso di rinunciare alla partecipazione a Napoli alla Coppa Italia; quindi sarà anche più “riposata”. «Le ragazze stanno tutte bene – afferma coach Alfonso Laghezza – Gara insidiosa anche per il lungo viaggio che dovremo affrontare una volta giunti in Sardegna per raggiungere Norbello. Affrontiamo un’ottima squadra, forte dell’ex Kukulkova che conosciamo bene e faremo il possibile per bloccarla. Nella gara dell’andata Gaia Monfardini non riuscì a batterla. Il mio obiettivo, quello delle ragazze e della dirigenza, è ovviamente il successo per rafforzare la vetta e tenere a bada le avversarie». Lunedì, sempre in Sardegna, tocca alla PaninoLab Bagnolese di Laurentiu Capra affrontare a Cagliari (15.30) il Quattro Mori.