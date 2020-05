Prove di carico, sabato interrotta la circolazione sul ponte di Borgoforte

MANTOVA Chiusura temporanea al traffico, dalle ore 9 alle ore 20 di sabato 9 maggio 2020, della SP ex SS n. 62 “Della Cisa” dall’intersezione con la SP n. 50 “Ponte Borgoforte-Gonzaga-Moglia” all’incrocio con la provinciale 54 Borgoforte-Bagnolo, nel tratto corrispondente al ponte sul fiume Po, nel territorio dei Comuni di Motteggiana e Borgo Virgilio, Lo stop alla circolazione è dovuto alla necessità di effettuare prove di carico programmate da tempo nell’ambito del progetto Catasto e Sicurezza Ponti. Per ridurre al minimo i disagi alla viabilità si è deciso di effettuare i test nella giornata di sabato in considerazione anche del minor numero di mezzi pesanti circolanti di solito in quel giorno della settimana.

Durante l’interruzione, il traffico sarà deviato lungo il seguente itinerario alternativo: SP n. 50 “Ponte Borgoforte-Gonzaga-Moglia” per chi proviene da Suzzara e su SP n. 56 “Borgoforte – Marcaria” per chi proviene da Mantova. Il tutto sarà indicato da apposita segnaletica.